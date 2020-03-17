Церкви перейдут на одноразовую посуду, а священники – на перчатки

Патриарх Кирилл подписал новые правила проведения служб в церквях, говорится на сайте Московского патриархата.

По ним Русская православная церковь приостанавливает работу воскресных школ, кружков и приходских секций.

При этом во время таинств запивку будут давать индивидуально каждому причастник «в одноразовой посуде», а при раздаче антидора, который едят на литургиях, намерены производить в одноразовых перчатках. Плат будут протирать после каждой службы «бумажными салфетками с последующим сожжением». Целовать чашу со святыми дарами прихожанам не рекомендуют.

Купель будут дезинфицировать после каждого обряда крещения.

Крест священнослужители теперь будут прикладывать к головам прихожан, а не к губам, а иконы, будут периодически обрабатывать специальным раствором.

Кроме того, всем священникам будут мерить температуру перед началом рабочего дня.

Ранее, как писал Sobesednik.ru, в РПЦ заявляли, что не станут отменять службы из-за коронавируса.