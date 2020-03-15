Сводки с коронавирусного фронта. Главное к утру 15 марта. Кратко

По данным университета Джона Хопкинса, число заболевших в мире составляет 156 396 человек, из них выздоровели 73 968, умерли — 5 833 человека. Больше всего смертей по-прежнему в Китае (3 085), на втором месте Италия (1 441), затем идет Иран (611). В России подтверждено 59 случаев болезни. О смертельных исходах пока не сообщалось.

В пресс-службе Белого дома сообщили, что Дональд Трамп сделал тест на коронавирус и результат оказался отрицательным. Это также подтвердил его личный врач.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что эпидемия коронавируса «во всем мире развивается по неблагоприятному сценарию». Он призвал регионы усилить «контроль на пунктах пропуска, в аэропортах и на вокзалах», а граждан минимизировать поездки за границу.

В Русской православной церкви заявили, что не станут отменять богослужения и закрывать храмы: «Мы верим в то, что никакие вирусы и болезни не могут передаваться через причастие», — пояснил митрополит Иларион.

О закрытии границ накануне вечером заявила Латвия — грузовое сообщение сохраняется, однако авиа, железнодорожные, морские и автобусные перевозки запрещены с 17 марта по 14 апреля. Запрещены массовые мероприятия численностью более 50 человек, а госэкзамены перенесены на май.

В Испании из дома разрешили выходить только тем, у кого для этого есть основания: поход на работу, покупка продуктов, лекарств, уход за нуждающимися, поход в банк и другое. Будут закрыты все непродуктовые магазины, бары, рестораны, школы и университеты. Полицейским разрешат проводить необходимые обыски. У жены премьер-министра Педро Санчеса Бегоньи Гомес выявили новый тип пневмонии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в стране для борьбы с коронавирусом будут применяться антитеррористические меры. В стране также будут закрыты все заведения кроме продуктовых магазинов и аптек.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что коронавирус — «крупнейший вызов со времен Второй мировой войны»: «Сейчас надо спасать жизни людей. Кроме того, надо спасать нашу экономику и наши рабочие места». В стране введен аварийный режим.

The Telegraph пишет, что из-за распространения коронавируса может быть отменен чемпионат Европы по футболу. УЕФА рассматривает возможность его переноса на декабрь.