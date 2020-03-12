Мария Арбатова: Живя в России, Вайнштейн сидел бы не в тюрьме, а в ГД со Слуцким

Общественный деятель, президент «Центра помощи женщинам» Мария Арбатова прокомментировала суровый приговор американскому продюсеру Харви Вайнштейну: 23 года тюрьмы. Из объекта упреков насильник постепенно превращается в обреченного сердечника, которого даже начинают жалеть.

– Плакать и сочувствовать Вайнштейну мне совершенно не хочется, поскольку он не плакал и не сочувствовал женщинам, которых принуждал к сексу. И все разговоры о том, что они «сами хотели», а теперь почему-то решили ославить старого больного человека, абсолютно женоненавистнические.

Американский суд – это очень нудное, противное, кропотливое дело, в котором сопоставляются показания, ищутся свидетели. И если суд доказал вину, дальше ехать нечего. Порядка ста женщин заявили об изнасилованиях, у Вайнштейна это было системным образом жизни. Приходя в номер на интервью – а в Америке очень часто приглашают на переговоры в номера отелей, в этом нет ничего такого, они экономят на переговорных, женщины сталкивались с тем, что крепкий мужчина, используя физическое и психологическое насилие, принуждал их к сексу. Поэтому я считаю, что срок нормальный.

Мария Арбатова // Global Look Press

Сейчас в связи с приговором Вайнштейну многие вспоминают скандал с нашим депутатом Леонидом Слуцким, который избежал не только судебного разбирательства, но и даже какого-то формального осуждения со стороны комитета ГД по этике. Но эта история вообще не касается российского законодательства. Закон в нашей стране не применяется к людям, которые являются креатурой Кремля.

У нас Владимир Жириновский, возглавляющий партию, в которой состоит Слуцкий, дважды избивал женщин. Его не лишили депутатской неприкосновенности. И со Слуцким все то же самое. То заседание комиссии по этике – полная дискредитация законодательной власти в принципе. Как и реакция самой Думы на это: «Ну подумаешь, какие-то там девчонки». Это позор нашей страны, который можно вспоминать только с ужасом и отвращением. Если бы Вайнштейн не был американским продюсером, а жил в России и был депутатом, ему бы, конечно, ничего не было. И сидел бы он сейчас не в тюрьме, а в Думе со Слуцким.

Да, в случае со Слуцким изнасилования доказаны не были. Но у нас истории с домогательствами уже предавались огласке, были даже суды, где предъявлялись доказательства, которых бы в цивилизованных странах хватило, чтобы они стали гражданской смертью насильника. Но у нас на это отреагировали хихиканьем. Более того, я вижу, что интернет полон криками женщин: «Боже мой, какой безобразие! Как же могли так жестко наказать бедного Вайнштейна!»

Хочу напомнить: изнасилование относится к тяжким преступлениям и оставляет не только психический, но и физический след. Есть целая группа заболеваний, которые потом всю жизнь преследуют жертву. Все очень хорошо понимают, что изнасилованный мужчина – в армии или в тюрьме – является человеком со сломанным социальным позвоночником. Но никто не думает, что то же самое происходит с женщиной.

Все эти истории – с Вайнштейном, Полански и прочими – меняют отношение к проблеме насилия в мире. Женщины перестали бояться говорить о насилии, а раньше с этой тайной умирали. Теперь насильник знает: он может потерять уважение, статус и сесть в тюрьму. Да, не все в России еще это поняли, но в Америке еще хуже: согласно статистике, изнасилования детей там зашкаливают, причем на первом месте среди насильников – водители школьных автобусов и учительницы. США – сливная яма всех неликвидов. Даже Франция, где прекрасное законодательство, дала «Сезара» Полански. Что ужасно.

Наступает новое время, которое начинает защищать границы, как правило, женщин. Но это очень долгосрочная программа, в этой интонации должно вырасти несколько поколений.