Как слухи о досрочных выборах завели депутата Юркова в роддом, которого нет

Знаете, в Госдуме с недавних пор только и говорят что о досрочных выборах. И на некоторых парламентариев эти разговоры действуют очень сильно. Даром что весна. Некоторые ринулись причинять избирателям добро и отчитываться об этом в соцсетях. Ну и в результате попали к нам.

Депутат от Архангельской области Дмитрий Юрков (фракцию угадаете сами – начинается на букву «Е») отчитался в «ВКонтакте» о визите в родильное отделение больницы 10-тысячного города Каргополя. И о том, что привез местным «новоиспеченным мамочкам» кучу подарков. Блин, какая милота. Только жители города ее не оценили. И стали предательски возбухать в комментах о том, что то самое родильное отделение благополучно схлопнулось, ой, то есть оптимизировалось, по инициативе архангельского Минздрава два года назад. То есть в текущий думский созыв.

Каждый жираф, едва появившись на свет, неизбежно падает примерно с 3-метровой высоты. Но у него такая природа. Каждый юный житель города Каргополя, прежде чем появиться на свет, должен вместе с мамой трястись 450 км до ближайшего роддома в Архангельске. Или 80 км до роддома в Няндоме – но такое должно быть, если случай экстренный. И в его природе ничего подобного не прописано. Не верим, что депутату Юркову не сообщали о вопиющей ситуации и не говорили о ней на приемах в региональную неделю. Возможно, он их просто не проводил.

Но Юрков не был бы депутатом от той самой фракции, если бы просто признал обман и извинился. Он стал яростно оправдываться. Оказывается, фантомный роддом случился из-за «молодого и неопытного» журналиста, у которого отчет о деятельности депутата был «пробой пера». На этом Юрков не успокоился и чуть позже добавил, что роддома в Каргополе действительно нет, зато «есть поликлиника, к которой прикреплены родившие мамочки». Благо хоть признал в комментах, что «оптимизация здравоохранения дошла до абсурда».

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Материал вышел в издании «Собеседник» №09-2020 под заголовком «Фантомный роддом».