Губернатор Красноярска засуетился после стиха Шнура про черное небо

Лидер красноярского движения «За чистое небо» Андрей Сковородников-Эрлих рассказал Sobesednik.ru об экологической катастрофе, не замечаемой властями города, зато «вдохновившей» Сергея Шнурова на новый стих.

«Я чего-то не пойму, тема всем неинтересна? Красноярск стоит в дыму, Люди пишут, мол [конец] нам», – проникся бедой красноярцев Шнур. Поэт разразился под конец: «Ждут когда случатся трупы, вот тогда забьют в набат. Да и то не очень сразу. Срочно? Точка. Запятая. Можем освещать заразу, только если из Китая».

Фото: Global Look Press

А если перейти к прозе, то накануне Красноярск в очередной раз накрыл смог, который в городе называют «черным небом». Жители, уставшие от бесплодных попыток обратить внимание власти на проблему, попросили помощи у Сергея Шнурова, Греты Тунберг и Юрия Дудя. И собираются выйти на митинг «За чистое небо».

– Официальные власти сообщают, что проблемы уже нет. Это так? – спросили мы лидера движения «За чистое небо» Андрея Сковородникова-Эрлиха.

– Нет. Подул ветер и разогнал смог. Как только устанавливается штиль и всю гарь не «выдувает» за пределы города, Красноярск начинает задыхаться. Чиновники стали реже объявлять режим НМУ (неблагоприятных метеоусловий, того самого пресловутого «черного неба») даже в дни сильного задымления.

Оттуда и ещё большее недовольство горожан, начавших, как к последней надежде, обращаться к известным блогерам и прочим медийным лицам.

– Из-за чего именно почернело небо над Красноярском? Кто виноват?

– Многие годы Красноярск возглавляет экологический антирейтинг нашей страны. В черте города располагается множество стационарных крупных источников загрязнения: крупнейший в России алюминиевый завод (Русал-Красноярск), три угольных ТЭЦ (компания СГК), цементный завод, завод цветных металлов и т.д. Кроме того, экологическую обстановку ухудшают мелкие неконтролируемые стационарные источники загрязнения (котельные, асфальто-бетонные заводы и др.) и автотранспорт.

Летом к загрязнению воздуха от промышленных предприятий добавляется гарь от многочисленных лесных пожаров. Почти непрерывно небо Красноярска затянуто смогом уже с 4 июля 2019 года по настоящий момент.

– То есть проблема «черного неба» появлялась и раньше? Власти что-то делали для ее решения?

– Проблема остро встала лет пять назад. Хоть какая-то адекватная реакция чиновников появляется лишь после того, как горожане начинают протестовать. Но по большому счету все снова заканчивается на обещаниях.

Мы считаем, что только выход большого количества горожан дает шансы на реальное решение нашей общей проблемы. Как это было с отменой строительства завода ферросплавов после того, как больше десяти тысяч человек вышли против.

– Как смог воздействует на здоровье красноярцев?

– Люди жалуются на ухудшение самочувствия, обострение болезней, стресс. Официальной позиции и исследований Минздрава о влиянии экологической обстановки на здоровье горожан до сих пор нет. Проведение такой экспертизы – одно из наших требований, но, повторюсь, несколько лет все остается в стадии обещаний.

– Сколько человек уже поддерживают ваше движение и готовы выйти на митинг?

– В той или иной степени нас поддерживают тысячи людей. В дни «черного неба», если судить по постам в соцсетях, готовы выйти чуть ли не полгорода. По факту до митингов, как правило, доходит 1-2 тысячи человек. Но это дает только краткосрочный эффект.

Возвращаясь к упомянутой отмене строительства завода ферросплавов, мы видим, что выход десятка и более тысяч человек способен решить вопрос в долгосрочной перспективе. С активным подключением медийных лиц РФ, возможно, это удастся сделать и сейчас.

– Помог ли уже стих Шнура?

– Губернатор (Александр Усс. – Ред.) «вдруг» увидел проблему, про которую ещё месяц назад говорил как про находящуюся в статусе решения, улучшения и т.п.

– На вас пытаются давить?

– По мелочи. Пытались в прошлом году убрать митинги из центра Красноярска на окраины, но мы отстояли свое право на собрания в судебном порядке.

Довольно редкое дело в нашей стране, спасибо адвокату Владимиру Васину из Агоры. Проблема не решается сама собой. Ее решение – в руках горожан. От них зависит, какое будущее их ждет, будут ли они дышать или задыхаться.