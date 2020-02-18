Продавшую неродившегося ребенка женщину осудили по статье о торговле людьми

Беременную жительницу города Альметьевска в Татарстане задержали при получении одного миллиона рублей, пишет «Вечерняя Казань» со ссылкой на столичную прокуратуру. За полученные средства 24-летняя гражданка планировала отдать подставному покупателю своего еще не родившегося ребенка.

Ранее девушку уже подозревали в совершении подобного преступления в 2017 году, но тогда она отказалась от сделки и решила воспитывать ребенка сама.

В этот раз по договоренности уроженка Татарстана должна была приехать в Москву, где ей организуют роды, после которых она передаст ребенка покупателям.

В результате оперативного эксперимента девушка взяла предлагаемые деньги, после чего ее задержали. Суд приговорил ее к 4,5 годам колонии общего режима, а трое ее несовершеннолетних детей отправились под опеку бабушки.

В ноябре сообщалось о московском случае с продажей новорожденного. 22-летняя мать получила от супружеской пары не менее 150 тысяч рублей за своего ребенка, но позже обратилась в полицию для поиска пропавшего сына. Все участники этой ситуации были привлечены к ответственности по статье о торговле людьми.

Также по этой статье в январе было возбуждено дело после смерти ребенка от суррогатной матери в Московской области. Тогда правоохранители обнаружили квартиру, где няня ухаживала за детьми от суррогатных матерей, пока заинтересованные граждане оформляли документы для вывоза ребенка за границу.