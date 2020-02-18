МЦД: для чиновников, но не для людей?

Почему на МЦД продолжаются сбои? Этот вопрос мне как постоянному пассажиру МЦД-2 хочется адресовать мэру Москвы Сергею Собянину. Он недавно сообщил, что подвижной состав московских кольцевых диаметров будет обновлен до 2020 года.

Мне эти пиар-заявления напоминают советские лозунги «быстрее, выше, сильнее» и «пятилетка за два года». Обогнать и перегнать всех, доказать загнивающему Западу, что мы лучшие.

Уж не знаю, какой подвижной состав на МЦД-2 на направлении Лобня — Одинцово, но у нас на МЦД-2, на направлении Нахабино — Подольск, последние несколько лет поезда и так были нового типа — любо-дорого посмотреть. Старых электричек, как, например, на сиротском горьковском направлении, почти не было, сейчас они и вовсе исчезли.

Новенькие «Ласточки» и «Иволги», конечно, комфортны, с этим никто не спорит, но проблемы на Рижском направлении железной дороги с торжественным открытием МЦД, к сожалению, никуда не делись.

Главная и самая важная для любого «подмосквича», работающего в столице, — сбои в движении поездов. Был обещан интервал движения электричек восемь минут, и в расписании он есть, но в реальности так бывает не всегда.

Вчера я простояла 50 минут на платформе станции Опалиха! Пустые электрички проносились мимо, какие-то в положенное время даже мимо не проезжали. Людей на платформе скопилось много, они спрашивали друг друга, что случилось, пытались найти информацию в своих смартфонах, но «Яндекс.Расписание» предательски показывало: что электрички ходят и все нормально.

Ни одного объявления по громкоговорителю за эти 50 минут перерыва в движении сделано не было. Охранник на платформе посылала всех интересующихся в кассы и на телефонную линию РЖД. Я уже потеряла надежду попасть на работу в город, когда к платформе прибыла и открыла двери «Иволга».

В электричке тут же выстроилась очередь в туалет, но оказалось, что он, как и второй, закрыт по техническим причинам. Охранник объяснил, что нет теплой воды. Не понимаю, причем тут теплая вода: ее даже в «Иволгах» никогда не было, а туалеты — «био»…

Но точно знаю: картинка на экране с Путиным и Собяниным, едущими в новых поездах, сильно отличается от той, которую мы, пассажиры, видим каждый день. Когда все для чиновников, но не для людей.