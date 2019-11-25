МЦД как очередная "потемкинская деревня"

В Москве начали работать центральные диаметры, которые должны соединить Москву и пригороды.

Ну как начали... Мэр столицы Сергей Собянин под камеры открыл новое пассажирское сообщение и вручил Владимиру Путину карту «Тройка» для оплаты проезда на поездах МЦД и МЦК.

Ирония даже не в том, что Путину эта карта как собаке пятая нога, а в том, что воспользоваться ей еще минимум две недели для проезда на МЦД-1 (Лобня — Одинцово) и МЦД-2 (Нахабино — Подольск) рядовые «подмосквичи» не смогут. Они оценили это в первый день запуска новых линий — и я как житель Красногорска (на МЦД-2) вместе с ними.

Пассажиры пожаловались на второй за два дня сбой в движении поездов МЦД

(новость от пятницы, 22 ноября)

В пятницу мне пришлось побыть не по своей воле сначала греческим марафонцем, а потом сельдью в бочке. За пригородным поездом «Иволга» многим пришлось бежать: состав коротенький, и «хвост» его остановился не в конце, а на середине платформы.

Электрички нового поколения удобные, с этим не поспоришь, сиденья большие, но из-за этого мест в них меньше. Поэтому большей части пассажиров пришлось побороться даже за стоячее место.

На следующий день я выяснила у окошка кассы на станции, что карты не успели перекодировать и мне придется покупать обычный билет в Москву. Ни о каком едином проезде (вход в метро по «Тройке» при переходе со станции МЦД на линию метро должен быть бесплатным) и речи нет. На вопрос «Когда же перекодируют?» кассир уже, наверное, в сотый раз за день устало развела руками.

Сегодня Сергей Собянин после всплеска общественного недовольства объявил, что новые составы «Иволга» увеличат до 10–11 вагонов и что проезд две недели будет бесплатным. Но дело вовсе не в деньгах — жители Подмосковья привыкли ездить каждый день в Москву и оплачивать проезд как в электричках, так и в метро; живущий за МКАДом платит дважды. А в том, что до чертиков надоели «потемкинские деревни».

МЦД открыли, но ремонт на многих станциях до сих пор идет — и это то еще испытание. На станции Опалиха вечером пассажирам приходится идти по неосвещенной временной деревянной платформе, а утром — перебираться на другую сторону платформы по криво положенному настилу. Нужно очень постараться, не спешить и иметь с собой фонарик, чтобы не переломать руки и ноги.

Покупка билетов — отдельная история. Многие автоматы не работают или полуработают, например не дают сдачи, зато отлично работают попрошайки, которые настойчиво требуют милостыню. Это, видимо, тоже признак сервиса МЦД и заботы о нас пассажирской компании: до ремонта такого бардака не было.

И жить так нам, на минуточку, до февраля 2020 года. До февраля, Сергей Семенович! А вы уже все открыли и объявили о строительстве новой линии московского метро...