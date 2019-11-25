Собянин пообещал сделать проезд по МЦД бесплатным на две недели

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об увеличении составности поездов и временной отмене платы за проезд на МЦД.

Об этом столичный градоначальник написал на своей странице во «ВКонтакте». «Для более тщательной наладки билетной системы ЦППК приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным. Будем и дальше развивать МЦД, делать их комфортнее и удобнее», — объявил Собянин.

Он также добавил, что количество пассажиров в рабочие дни на МЦД превышало полмиллиона человек. В связи с этим власти Москвы распорядились увеличить составность поездов до 10-11 вагонов. По словам Собянина, это приведет к увеличению пассажирских мест в часы пик на 30%, а с момента запуска — на 49%.

Напомним, первые два Московских центральных диаметра были торжественно открыты на церемонии с участием президента Владимира Путина днем 21 ноября. В течение суток и на следующий день после открытия пассажиры новых направлений жаловались на переполненные семивагонные составы (вместо девятивагонных), сбои в работе билетной системы, уменьшение количества поездов и их задержки, а также на режим работы дверей в поездах «Иволга». ЦППК обещала незамедлительно исправить ситуацию.