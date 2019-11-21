Сбой произошел на части станций МЦД спустя несколько часов после открытия

Пассажиры пожаловались на проблемы с оплатой проезда на заработавших станциях Московских центральных диаметров (МЦД).

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пользователетей социальных сетей. Отмечается, что сбой в работе турникетов ряда станций МЦД произошел спустя всего несколько часов после запуска движения.

Так, пассажиры рассказывают, что при попытке пройти на станции МЦД карты «Тройка» не читаются, а с обычных карт Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) списываются поездки и на входе, и на выходе. В настоящее время, чтобы избежать давки, людей начали пропускать на платформы бесплатно.

«В связи с утренней пиковой нагрузкой на билетную систему отмечаются сбои на некоторых станциях. Мы работаем над устранением проблемы, в ближайшие часы работа системы будет стабилизирована», — сообщила ЦППК в Twitter.

Пользователи социальных сетей также жалуются на давку в поездах и длину запущенных на МЦД новых поездов «Иволга», которые оказались короче основных составов и состоят всего из семи вагонов. Как отмечают пассажиры, из-за этого до поезда приходится бежать по платформе, а в самом составе в час пик не хватает мест.

В ЦППК на жалобы пассажиров отреагировали обещанием увеличить составность поездов в утренние часы пик, а также запустить несколько дополнительных составов для организации новых мест для пассажиров.

Напомним, официальная церемония открытия движения по двум первым маршрутам Московских центральных диаметров (Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск) запланирована на четверг, 21 ноября. В ней примет участие президент России Владимир Путин.