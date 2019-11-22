Пассажиры пожаловались на второй за два дня сбой в движении поездов МЦД

Поезда МЦД-2 и Рижского направления МЖД ходили с увеличенными интервалами утром в пятницу, 22 ноября.

Как передает «Интерфакс», об очередном сбое в работе открывшихся накануне Московских центральных диаметров сообщили пассажиры и пользователи социальных сетей.

«Привет, ребята! Ваши поезда на Рижском направлении не ходят, пассажиров выгнали из вагонов, люди уже 40 минут стоят на платформе. Вы как там сами, нормально? Успешно отчитались о запуске диаметров?» — цитирует агентство обращенный к ЦППК и РЖД пост в Twitter одной из пассажирок.

Отмечается, что поезда ходили с увеличенными интервалами в направлении Москвы от Нахабина.

В настоящее время ЦППК отчиталась в Twitter о восстановлении движения и введении его в график. «На D2 восстановлен интервал в 6 минут», — говорится в сообщении компании.

Напомним, первые два Московских центральных диаметра были торжественно открыты днем 21 ноября. В течение суток пассажиры новых направлений жаловались на переполненные семивагонные составы (вместо девятивагонных), сбой в работе билетной системы, уменьшение количества поездов и их задержки, а также на режим работы дверей в поездах «Иволга». ЦППК обещала незамедлительно исправить ситуацию.