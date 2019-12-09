МЦД две недели спустя: неполадки продолжаются

Шок — это по-нашему. Поэтому сегодня, когда после двухнедельного бесплатного проезда на Московских центральных диаметрах система снова дала сбой, никто не удивился.

Напомним, что две недели назад мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин торжественно открыли Московские центральные диаметры. По телевизору это выглядело, конечно, красиво, но в реальной жизни обернулось полным крахом: не были перекодированы транспортные карты «Тройка», и Сергей Собянин был вынужден объявить, что две недели, пока отлаживают билетную систему, проезд в пригородных электричках МЦД будет бесплатным.

Две недели пролетели незаметно, и сегодня, 9 декабря, пассажиры снова должны были платить за проезд. Но проблемы, как можно было предполагать, остались: система дает сбои.

По задумке при оплате картой «Тройка» пригородной электрички вход в метро затем должен быть бесплатным — в этом смысл МЦД: метро и железная дорога как единая транспортная артерия. Но увы, турникеты не работают как надо: где-то с пассажиров списывают деньги за проезд в метро, где-то по «Тройке» вообще нельзя пройти на станцию. Пассажиры в соцсетях активно делятся новыми впечатлениями:

«У меня сегодня была аналогичная ситуация. Выполнила все требования: новая карта Тройка, две валидации (на вход и на выход), а в метро списали 38 руб. Зато все кругом за все отчитались. Понятно, что система новая, но людям дали уже две недели на отладку, но нет. Все как обычно».

«С утра на платформе "Отрадное" так и объявляли: "Проход через турникеты осуществляется только по билетам"»

«Транспортная карта на три месяца (срок окончания проверили в кассе — 25 декабря) не сработала на вход в Одинцово. Зато на выходе на "Беговой" работала как надо. Причем 21 ноября была та же ситуация один в один».

Утром на станции Опалиха в Красногорске собралась огромная толпа. Люди не могли пройти на станцию — турникеты не срабатывали, но решать проблему оперативно, например открыть турникеты, никто не собирался. Народу было столько, что некоторые стояли даже на железнодорожных путях.

Пассажиры по-прежнему жалуются на неудобства: в «Иволгах» несмотря на то, что интервал движения электричек составляет порядка 10 минут и составы стали длиннее, в часы пик невозможно дышать. Люди со станций, расположенных за пределами МЦД, недовольны, что у них интервалы движения пригородных поездов теперь, наоборот, стали больше и до Москвы теперь добраться сложнее.