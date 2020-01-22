Москвичи с начала января сдали на переработку более 22 тысяч новогодних деревьев

За две недели акции «Елочный круговорот» жители столицы сдали в пункты приема на утилизацию свыше 22 тысяч деревьев.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, передает агентство «Москва». Чиновник отметил, что это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«С 5 января жители столицы сдали на переработку уже более 22 тысяч новогодних деревьев. В прошлом году за первые две недели акции было собрано около 11 тысяч елей», – сказал Бирюков. Он напомнил, что акция «Елочный круговорот» продлится до конца февраля. По словам заммэра, всего в столице работает около 400 пунктов приема деревьев.

Бесплатная акция «Елочный круговорот» проводится в Москве с 2016 года. В прошлом году в рамках нее было собрано свыше 27 тысяч деревьев. Адреса точек приема можно узнать на портале правительства Москвы.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что перед Новым годом в России было незаконно срублено около 10 тысяч хвойных деревьев, ущерб от нелегальной вырубки составил более 18 миллионов.