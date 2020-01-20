Ущерб от нелегальной вырубки хвойных к Новому году составил свыше 18 миллионов

Приблизительно 10 тысяч хвойных деревьев было незаконно срублено на территории России в предпраздничные дни.

Как сообщается на сайте Рослесхоза, причиненный лесам ущерб составил более 18 млн рублей.

«Лесными инспекторами было проведено более 42 тысяч рейдов, в ходе которых было выявлено 327 нарушений правил заготовки елей и деревьев других хвойных пород. Всего же, по данным территориальных подразделений Рослесхоза и региональных лесных ведомств, в предновогодние дни было незаконно срублено почти 10 тысяч деревьев», – говорится в сообщении. Отмечается, что было выписано 98 административных штрафов на общую сумму более 500 тысяч рублей.

Наибольшее количество нарушений было зафиксировано в Амурской и Иркутской области. В органы внутренних дел было направлено 129 материалов по фактам, имеющим признаки уголовного преступления.

Официально было реализовано около 364 тысяч елей, указывается в материале Рослесхоза.