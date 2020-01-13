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379 точек приема елок на утилизацию нанесли на экокарту Москвы

Общество
15:42, 13 января 2020

В Москве до конца февраля пройдет акция «Елочный круговорот», организованная департаментом природопользования правительства столицы. Акция проводится третий год подряд.

На сайте департамента опубликованы адреса 379 точек в городе, куда граждане могут принести новогоднее дерево, чтобы не оставлять его на свалке. В ведомстве напоминают, что на мусорных полигонах нет условий для естественного разложения органического мусора.

Переработанные в щепу ели, сосны и пихты получат вторую жизнь в сельском хозяйстве, благоустройстве городского пространства, их смогут использовать в вольерах для животных.

Проект «+1 Полезный город» обозначил все пункты сбора на экологической карте Москвы. Там же можно узнать, куда москвичи могут сдать макулатуру, пластиковые пакеты, шины, батарейки, градусники, электрические лампы и старую бытовую технику.

Рубрика: Общество

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