Александр Шестун решил прекратить голодовку по просьбе ЕСПЧ

Экс-глава подмосковного Серпуховского района Александр Шестун, находящийся в СИЗО с лета 2018 года, прекратил голодовку.

Об этом сообщила его адвокат Анна Кульбаева, передает «Интерфакс». По ее словам, Шестун согласился последовать рекомендации Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ): «Они приняли к рассмотрению его жалобу в порядке 39 статьи и определят, нарушаются ли его права, но в ответ он должен завершить свою акцию».

В Страсбург были направлены несколько жалоб Шестуна на условия содержания в СИЗО. В частности, в сентябре 2018 года в ЕСПЧ поступила жалоба, где говорится, что здоровье Шестуна в изоляторе ухудшилось и что он нуждается в лечении и уходе, которые невозможно обеспечить в заключении.

Александр Шестун объявил голодовку после своего ареста летом 2018 года. Таким образом он выразил протест против заказного, по его мнению, уголовного преследования. Несколько раз голодовка перкращалась по настоянию врачей. Адвокаты утверждают, что за время ареста он потерял в весе 20 килограммов. В декабре 2019 года сообщалось, что Шестуна кормят принудительно через зонд.

Шестун обвиняется по части 4 статьи 159 («Мошенничество»), пункту «б» части 4 статьи 174.1 («Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления»), а также по статье 289 («Незаконная предпринимательская деятельность») и части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Экс-главе Серпуховского района вменяют то, что он нелегально передал частному владельцу четыре участка земли в Серпуховском округе общей стоимостью 62 миллиона рублей, а также получил от главы районного департамента спорта Татьяны Гришиной взятку суммой в девять миллионов рублей.