В Москве в ходе обысков в офисе ФБК задержали Алексея Навального

Силовики пришли в столичную штаб-квартиру Фонда борьбы с коррупцией с обыском и выпилили дверь.

Об этом в Twitter сообщают пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш и Леонид Волков. Отмечается, что в ходе обыска был задержан основатель ФБК Алексей Навальный.

«Алексея задержали силой и увели. Он не оказывал сопротивления. Остальных только что выпустили. В ФБК остались юристы, там проходит обыск», — пишет Ярмыш.

По словам Волкова, на момент обыска в офисе находились порядка 40 сотрудников фонда. Он добавил, что силовики заклеили камеры и выпилили дверь. Кроме того, Волков рассказал, что незадолго до обысков была заблокирована карта, на которую ФБК присылали пожертвования.

О том, кто именно и по какой причине проводит обыск, пока не сообщается.

Напомним, что в августе СК завел дело об отмывании денег в ФБК. Осенью в рамках данного расследования силовики проводили масштабные обыски в офисах ФБК и штабах Навального по всей России.