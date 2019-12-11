Правила добрососедства и двоякая защита пенсионеров от кредитов: обзор новостей

Два дня подряд россияне могли чувствовать себя на обочине. И дело не в дисквалификации всего российского спорта на четыре года. Сначала, как мы уже писали, был День борьбы с коррупцией, а накануне — Международный день прав человека. И тот, и другой — сплошная декорация для знающих и думающих. Поэтому лучше заняться делами внутренними.

И начать лучше с ближнего своего, в смысле соседа. Очередной проект поправок в Гражданский кодекс описывает соседские права, а это прежде всего — терпение и взаимное уважение. Можно ограничиться так называемым золотым правилом нравственности — действовать так, как хотел бы, чтобы действовали в отношении тебя. Но все-таки лучше уточнить.

В законопроекте попытались описать всё:

«Собственник земельного участка должен претерпевать воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и иное подобное воздействие, если оно не оказывает влияния на использование его земельного участка или оказывает на его использование такое влияние, которое не превышает установленных нормативов, а при их отсутствии — разумных пределов исходя из природы и местоположения земельных участков или из обычая».

Пока, конечно, видится теория, а затем пойдет правоприменительная и судебная практика. Это касается многих новелл, таких, например, как: не возводить такие сооружения, применительно к которым «их существование или использование будет иметь следствием недопустимое воздействие на соседний земельный участок». Или — «свободно пропускать воду, поступающую естественным образом на участок с соседнего земельного участка, а также не подсыпать землю на свой земельный участок, если это нарушает естественные стоки с соседнего земельного участка или препятствует им». В общем, жить в праве нелегко, а поссориться очень легко, но потом восстановить отношения — совсем сложно...

Теперь о смягчении. Сами чиновники вдруг выступили с инициативой о поправке с отменой криминальной ответственности за валютные и налоговые нарушения, а также, о чем мы писали, — статьи 210 УК, когда бизнесменов берут в оборот, придумывая им организованные преступные сообщества. Это — одни из самых опасных для бизнеса статей.

Сигнал поступил следующий: бизнес может рассчитывать только на смягчение налоговых рисков, то есть увеличение налоговой недоимки, за которую наступает уголовная ответственность...

Решили и пенсионеров немного поддержать: их пенсии (практически все виды) предлагают считать доходом, защищенным от взыскания задолженности, в том числе по кредитам. Вроде и хорошая инициатива, но с другой стороны, специалисты прогнозируют, что получить кредит таким «защищенным» категориям станет практически невозможно, или нужно будет это делать со страховкой, что увеличит стоимость заимствования.