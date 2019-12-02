Срок за мак без УДО, сроки за ОПС для бизнеса и борьба с домашним насилием

Юридические новости — как судебные, так и «законодательные» — за 2 декабря в центре внимания обозревателя Sobesednik.ru.

Вопросами семейно-бытового насилия занялись парламентарии. По их словам, это вызвало такой резонанс, что обсуждение законопроекта продлено до 15 декабря. Но есть ли что обсуждать? Само определение насилие следующее — «умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и психического страдания или имущественного вреда». При этом это деяние не подпадает ни под административную ответственность, ни классифицируется по статье Уголовного кодекса.

То есть говорим о настолько незначительном деянии, что ответственность для него еще не установлена законом. Вместе с тем набор инструментов воздействия вполне себе западный: в их числе, например, защитное предписание о запрете на общение с жертвой насилия на срок до 30 до 60 суток, а то и до года.

Профилактикой насилия будут заниматься не только органы внутренних дел и социальной защиты, но и медики, которые должны будут фиксировать травмы и извещать об этом правоохранительные органы. Пока главный плюс в том, что такие обвинения из частных (то есть таких, которые могут быть инициированы только пострадавшим) переходят в частно-публичные (органы обязаны прореагировать при наличии факта насилия). Но, опять же, что за вид проступка и какую ответственность понесет насильник — вопрос открытый...

Вновь органы не слушают гаранта Конституции. Как сообщил бизнес-омбудсмен, продолжается практика привлечения предпринимателей к уголовной ответственности за создание преступного сообщества.

Статью 210 УК придумывали для борьбы с так называемыми «ворами в законе», но правоохранителям оказалось порой легче поправлять статистику, отправляя на скамью подсудимых по этой статье людей, возглавляющих не воровское сообщество, а бизнес...

Между тем поручение о запрете привлечения по статье 210 УК к преступлениям экономической направленности и делам о мошенничестве было дано еще прошлым летом.

А вот пример судебного абсурда, которое длится уже не первый год. Семья Полухиных владела в Воронеже кафе, где местные жители проводили банкеты, дни рождения и свадьбы. В меню, среди прочего, была выпечка собственного приготовления, в том числе булочки с маком, соответственно, для их производства покупался пищевой мак.

«Новая газета» сообщает леденящие душу подробности. В 2010 году против семьи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ — «Незаконное производство или сбыт наркотиков, совершенное в особо крупном размере или по предварительному сговору». В основе обвинения — ГОСТ, который не допускает ни одного процента примесей в маке: ни соломы, ни наркотических веществ, хотя даже в тщательно очищенном маке встречаются следы опия. В общем, то, что воспринималось как фарс, давно превратилось в трагедию: Александр Полухин получил 8 лет и 4 месяца, младшая дочь, жена и ее сестра — по 8 лет и 6 месяцев (при том, что прокуратура запрашивала шесть лет).

В прошлом году пенсионеру отказали в УДО по состоянию здоровья, а вот сейчас семи поощрений оказалось недостаточно, так как когда-то Полухин вроде как назвал тюремное начальство на «ты». И вновь отказ.

У супруги Полухина и вовсе диагностировали рак, она перенесла операцию и 24 курса лучевой терапии, ее заразили гепатитом С — но ей также отказано в условно-досрочном освобождении. Судья Андрей Будаев перенес на неопределенный срок заседание, на которое приехали родные осужденного предпринимателя и журналисты, а затем через неделю в отсутствие родственников и представителей прессы отказал в условно-досрочном освобождении. Вот так относятся к своим гражданам органы правопорядка и судебная система в целом...