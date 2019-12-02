В аэропорту Горно-Алтайска мужчину задержали за курение в туалете самолета

Пассажира рейса Москва – Горно-Алтайск задержали в аэропорту прибытия за курение электронной сигареты на борту самолета.



Инцидент произошел накануне, 1 декабря, пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании S7, выполнявшей рейс. Сообщается, что во время полета в туалетной комнате на борту лайнера сработал детектор дыма. Бортпроводники обнаружили, что один из пассажиров курил электронные сигареты. После прибытия в аэропорт Горно-Алтайска мужчину передали сотрудникам полиции.

«По правилам авиакомпании, курение на борту категорически запрещено, включая курение электронных сигарет», – подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что арбитражный суд запретил стимулирующие продажи электронных сигарет.