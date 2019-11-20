Арбитражный суд запретил стимулирующие продажи электронных сигарет

Компания «ПрайсМедиа», занимающаяся реализацией устройств для нагревания табака IQOS, не смогла оспорить в Арбитражном суде решение Роспотребнадзора. Ранее надзорное ведомство привлекло компанию к административной ответственности за нарушение антитабачного законодательства.

Продавцы-консультанты предложили проводившим контрольную закупку инспекторам Роспотребнадзора в столичном ТЦ попробовать табачные стики через тестовое устройство. При этом потенциальным клиентам предлагали взять тестовое устройство на недельное пользование под залог в две тысячи рублей при покупке трех пачек стиков.

Роспотребнадзор оштрафовал «ПрайсМедиа» за стимулирующие продажи табачной продукции, что запрещено законом. Пытаясь защититься, компания настаивала, что в законодательстве отсутствуют нормы, регулирующие оборот именно «электронных сигарет». Суд принял решение, основываясь на том, что стики все же содержат табак, что признает и сам производитель.

По данным АПИ, специальные ограничительные меры в отношении новых средств доставки никотина введены только в 15 субъектах России.

Ранее главный нарколог московского Депздрава Евгений Брюн заявил, что безвредность новых способов курения преувеличена. Неэффективны эти средства и в качестве способа бросить курить. «Для большинства курильщиков использование электронных средств доставки никотина (ЭСДН) обернется сокращением потребления сигарет, а не прекращением курения. Результатом этого будет двойное использование ЭСДН и сигарет», — говорит специалист.