Электронные сигареты провоцируют проблемы с женской фертильностью

Исследование учёных из США показало связь между электронными сигаретами и проблемами с женской фертильностью.

Американские ученые доказали, что никотин и другие химические вещества, которые входят в состав электронных сигарет, существенно затрудняют процесс зачатия у женщин. Кроме того, если женщины продолжают пользоваться электронными сигаретами во время беременности, это может вызывать аномалии развития у их детей. Такие результаты были получены после того, как лабораторных мышей подвергали воздействию пара от электронных сигарет в течение нескольких месяцев.

Хотя исследование проводилось на мышах, его авторы полагают, что у людей результаты будут еще более выраженными, потому что вступят в силу такие факторы, как общее состояние здоровья человека, воздействие окружающей среды и генетика. Отметим, что исследователи провели первое изучение воздействия электронных сигарет на зачатие.

В 2019 году другая группа ученых установила, что электронные сигареты нарушают функционал яичек у самцов крыс. Также они негативно влияют на мозг плода и процесс развития легких.

Традиционные сигареты также снижают шансы мужчин и женщин на рождение детей. Нередко они являются причиной импотенции.