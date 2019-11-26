Скворцова вернула в детский НМИЦ уволенного ранее уникального трансплантолога

Трансплантолог Михаил Каабак и его коллега Надежда Бабенко вернутся на работу в НМИЦ здоровья детей после увольнения.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что из НМИЦ был уволен уникальный врач-трансплантолог Михаил Каабак, который единственный в России проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг. При этом в самом центре такое решение объяснили тем, что сам Каабак, а также уволенная вместе с ним Надежда Бабенко работали на условиях внешнего совместительства и были оформлены на 0,25 ставки, в результате чего были уволены после принятия на работу основного сотрудника.

Однако агентству городских новостей «Москва» стало известно, что оба уволенных врача будут восстановлены в НМИЦ здоровья детей после общественной огласки и вмешательства со стороны министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

«Министр здравоохранения РФ В. Скворцова провела встречу с трансплантологом М. Каабаком. Результатом встречи стало решение В. Скворцовой о включении М. Каабака и Н. Бабенко в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ здоровья детей. Соответствующее поручение министра дано руководству Центра», — рассказали ресурсу в пресс-службе Минздрава.