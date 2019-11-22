Кабмин планирует до 2035 года сократить число курильщиков с 31% до 21% населения

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил концепцию антитабачной политики до 2035 года, пишет «Российская газета».

Правительство намерено сократить число потребителей никотиносодержащей продукции в стране в ближайшие 15 лет с 30,9% до 21%. Текущие показатели на 9% ниже, чем результаты опросов 2009 года, но далеки от европейских, где средний показатель числа курильщиков в стране равен 24%.

В документе приводятся данные Росстата о том, что в 2018 году среднее число купленных сигарет на душу населения сократилось за шесть лет на 900 штук. Прошлогодний показатель держался на отметке 1,6 тысяч сигарет на человека. К 2035 году Кабмин намерен уменьшить это количество до 1 тысячи штук на потребителя никотина.

Отмечена тенденция увлечения новыми видами курительных изделий среди молодежи в возрасте 18–24 лет. Среди этой группы граждан подобной продукцией пользуется 19,1% человек.

Ранее Арбитражный суд запретил стимулирующие продажи такого никотиносодержащего товара. Также главный внештатный нарколог столичного Депздрава Евгений Брюн заявлял, что электронные средства доставки никотина не так безвредны, как утверждают их производители, и неэффективны как средство борьбы с курением.