Глава Минтранса наградил бортпроводников севшего в поле под Жуковским А321

Бортпроводники самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле, награждены орденами Мужества.

Об этом сообщили в пресс-службе компании «Уральские авиалинии», передает ТАСС. Там добавили, что награды вручил министр транспорта Евгений Дитрих.

Уточняется, что обладателями ордена стали бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Яна Ягодина и Надежда Вершинина. Ведомственных наград «Отличник воздушного транспорта» удостоились все семеро членов экипажа, среди которых пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, ранее получившие звание Героев России.

Напомним, 15 августа самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний», вылетевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский. Сообщалось, что в оба двигателя авиасудна попали птицы. Лайнер удалось посадить на ближайшее поле. Все пассажиры были эвакуированы.

На борту самолета находились более 230 человек. Пострадали 76, в том числе 19 детей. Одна женщина была госпитализирована.