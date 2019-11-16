Авторы законопроекта о домашнем насилии жалуются на рост числа угроз в их адрес

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина совместно с другими авторами законопроекта о профилактике домашнего насилия обратилась в силовые структуры в связи с увеличением числа угроз, поступающих в их адрес.

«Фактически всем людям, которые участвовали в этом законопроекте как соавторы, в соцсетях приходят угрозы», — цитирует Пушкину газета «Известия». Это подтверждает соавтор закона, адвокат сестер Хачатурян Алексей Паршин: «В последнее время участились угрозы мне и моей семье и обращения оскорбительного характера в мой адрес, которые я связываю с моей работой над законопроектом».

Ранее одна из участниц инициативной группы по созданию законопроекта Мари Давтян в комментарии порталу «Такие дела» заявляла, что противниками документа о профилактике домашнего насилия являются консерваторы, введенные в заблуждение родители и сами насильники. Эти группы граждан сейчас заметно активизировались и начали препятствовать движению законопроекта.

Законопроект находится на доработке. Авторы планируют внести его на обсуждение в Госдуму до конца года.