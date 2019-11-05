Лев Пономарев создаст новую организацию на базе движения "За права человека"

Правозащитник Лев Пономарев заявил, что созданная им организация сохранит название закрытого движения «За права человека».

Напомним, ранее Верховный суд РФ по иску Минюста принял решение о ликвидации основанного Пономаревым движения «За права человека», усмотрев нарушения закона об «иностранных агентах». До этого правозащитника несколько раз штрафовали из-за отсутствия специальной маркировки в публикациях на сайте движения, а также на его страницах в соцсетях.

Как теперь сообщается на сайте правозащитного движения, на его базе в скором времени будет создана новая организация, которая сохранит название «За права человека».

При этом Лев Пономарев отметил, что это будет не новое движение, а ассоциация без регистрации юридического лица. «Это новое объединение с новым руководством», — уточнил правозащитник.