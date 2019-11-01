Движение "За права человека" намерено оспорить свою ликвидацию в ЕСПЧ

Верховный суд принял решение о ликвидации движения Льва Пономарева «За права человека» по иску Министерства юстиции, передает Русская служба «Би-би-си».

Защитник Карина Москаленко заявила, что их команда намерена оспорить это решение в том числе в Европейском суде по правам человека. Сам лидер движения Лев Пономарев заверил, что активисты продолжат свою работу, несмотря на потерю юридического статуса.

Причиной ликвидации организации стали результаты проверки Генпрокуратуры РФ в декабре прошлого года. Правозащитникам указывали на нарушения в уставном документе и многочисленные штрафы за неуказание статуса «иностранного агента» в общедоступных документах.