Движение "За права человека" требуют ликвидировать в судебном порядке

Министерство юстиции подало в Верховный суд иск с требованием ликвидировать правозащитную организацию Льва Пономарева «За права человека», сообщает «Медиазона» со ссылкой на сайт движения.

«За права человека» требуют закрыть за неоднократные нарушения закона об «иностранных агентах». Этот статус движению был повторно присвоен в феврале этого года. За последние два месяца организацию штрафовали пять раз за то, что она не делала в своих материалах пометку «иностранный агент».

Кроме того, Минюст нашел несоответствия устава движения с поправками в Гражданском кодексе. Как отвечают в движении, устав был принят до внесения в законодательство поправок и «За права человека» готово поменять его на съезде.

Ранее организация признавалась иностранным агентом в 2014 году, но в 2015-м её исключили из этого списка.

Как уточняет ТАСС, суд рассмотрит исковое заявление 14 ноября.