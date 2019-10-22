Следователю по делам ФБК и "212" вручили медаль "За заслуги перед Отечеством"

Президент Владимир Путин наградил медалью ордена I степени главу следственной группы по «московскому делу» и делу ФБК.

Это следует из соответствующего документа, который опубликован на официальном портале правовой информации. «За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени Габдулина Рустама Рашитовича», — говорится в указе президента России.

Телеканал «Дождь» подчеркивает, что награжденный Путиным генерал-майор Рустам Габдулин является старшим следователем по особо важным делам и возглавляет следственную группу по делам о «массовых беспорядках» 27 июля в Москве, отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией и пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Кроме того, в прошлом Габдулин также отметился тем, что возглавлял расследование по «болотному делу».