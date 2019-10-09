Минюст внес ФБК в список иноагентов из-за зарубежного финансирования

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального внесен в список иностранных агентов после возбуждения дела об отмывании денег.

Это следует из сообщения, опубликованного на сайте Министерства юстиции РФ. «Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», — пишет ведомство.

При этом сами детали проверки не раскрываются. Газета «Ведомости» сообщила об отправке в пресс-службу Минюста вопросов о том, что было признано у ФБК политической деятельностью и какое иностранное финансирование получала организация. Однако комментарии министерства пока не получены.

Напомним, в России закон об иностранных агентах действует с 2012 года. Он позволяет объявить иностранным агентом НКО, если организация получает деньги из-за рубежа и при этом занимается политической деятельностью. НКО должны отчитываться об иностранном финансировании.

В августе против Фонда борьбы с коррупцией было возбуждено уголовное дело об отмывании миллиарда рублей; позднее сумма была снижена до 75 млн. После этого правоохранители начали одну из самых масштабных в истории современной России следственных операций: обыски и допросы сотрудников фонда прошли почти полсотне городов страны.