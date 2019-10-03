ЕСПЧ рассмотрит жалобу россиянки на сексуальное преследование в интернете

Европейский суд по правам человека намерен коммуницировать жалобу россиянки на бездействие правоохранительных органов в ситуации с кибернасилием. Этот процесс станет первым, который затронет на уровне ЕСПЧ тему сексуального преследования в сетевом пространстве, пишет «Коммерсантъ».

В июле Страсбургский суд уже вынес вердикт в пользу заявительницы по делу об игнорировании правоохранителей ситуации с партнерским насилием. С 2015 года женщина подвергалась реальному насилию и преследованиям со стороны мужчины, с которым она ранее имела отношения. Мужчина преследовал свою жертву, подложив ей GPS-трекер в сумку. Правоохранители не принимали должных мер, расценивая ситуацию как несерьезную. В результате Володиной пришлось покинуть страну и сменить имя.

По упомянутому делу ЕСПЧ присудил Васильевой компенсацию в размере 20 тысяч евро и 5875 евро на компенсацию судебных издержек.

Сейчас речь идет о жалобе, которая будет касаться бездействия полиции в ситуации, когда злоумышленник создавал от лица жертвы аккаунты в социальных сетях, добавлял ее знакомых и родственников, а спустя время начинал публиковать фотографии эротического содержания. «За время нашего совместного проживания у нас скопился некоторый архив интимных фотографий. Я думаю, сейчас у любого человека в телефоне можно что-то такое найти, и это нормально. Но не нормально использовать это против человека, с которым у тебя были отношения», — говорится в заявлении.

Документ долго курсировало по региональным отделениям полиции, пока мужчина продолжал создавать новые страницы. На страницу с контентом «18+» он в том числе добавлял в друзья одноклассников сына потерпевшей и даже ее школьную учительницу. Уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни» было заведено только в 2018 году.