Рабочая группа СПЧ внесет законопроект о домашнем насилии в Госдуму до ноября

Законопроект о домашнем насилии планируют внести в Госдуму уже в конце октября, сообщила ТАСС сенатор Екатерина Лахова.

Как сообщила Лахова, текст законопроекта уже написан, в ближайшие дни он будет разослан во все ведомства и после внесения необходимых правок будет внесен в Госдуму.

По её словам, основной проблемой на пути законопроекта выступают разногласия в терминах и несогласованная межведомственная работа.

Сам закон будет затрагивать два принципиальных фактора: необходимость охранного ордера (запрет абьюзеру на приближение к жертве насилия) и реабилитацию для жертв насилия.

С последним также могут возникнуть трудности: «Это целое направление, которым необходимо будет заняться. Думаю, оно будет затратным и для субъектов РФ, потому что не в каждом регионе есть кризисные центры для женщин, как в Астрахани», – отметила сенатор Лахова.

Для разработки этого законопроекта ранее была создана рабочая группа Совета по правам человека при Президенте РФ, куда вошли также представители Совфеда и Госдумы.