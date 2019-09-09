Правозащитники в открытом письме призвали принять закон о бытовом насилии в РФ

Более 70 правозащитных организаций и благотворительных фондов написали открытое письмо к российским властям.

Текст письма, авторы которого выступили в поддержку законопроекта рабочей группы Совета по правам человека при президенте, публикует «Новая газета».

В обращении говорится о необходимости ввести понятия «семейного или бытового насилия» в российское законодательство, разработать систему охранных ордеров и создать комплексную систему помощи пострадавшим от семейного насилия, например, кризисные центры или убежища.

«Мы, нижеподписавшиеся, со своей стороны готовы многое сделать (и делаем) для того, чтобы изменить ситуацию с домашним насилием в нашей стране, но без чёткой и оформленной в соответствующем законодательстве позиции государства гражданское общество не сможет решить эту проблему. Нашей стране необходим закон о профилактике насилия в семье. Это вопрос — безопасности и здоровья наших граждан. Семья — не место для страха и насилия», — говорится в письме.

Издание подчеркивает, что под обращением подписались 73 организации, среди которых международная правозащитная группа «Агора», фонд «Общественный вердикт», благотворительная организация «Ночлежка», центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры», проект «Русь сидящая», благотворительный фонд помощи социально-незащищенным гражданам «Нужна помощь» и многие другие.