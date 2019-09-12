Путин решил лично поздравить Хабиба с защитой титула во время визита в Дагестан

После встречи с ополченцами в дагестанском Ботлихе президент России пожелал лично встретиться с Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, в четверг, 12 сентября, Владимир Путин на вертолете прилетел в дагестанское село Ботлих, жители которого первыми столкнулись с чеченскими боевиками, проникшими в республику в августе 1999 года.

Там российский президент встретился с участниками ополчения, сражавшимися против боевиков во время второй чеченской войны. Ранее Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для дагестанских ополченцев, тем самым исполнив просьбу, озвученную жителями села во время июньской «Прямой линии».

Как передает «Интерфакс», в Ботлихе президент выпил стопку водки и произнес тост в память о погибших, который отложил во время посещения села в 1999 году.

После этого Владимир Путин сообщил, что намерен воспользоваться визитом в Дагестан, чтобы лично встретиться с бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым, который в минувшую субботу, 7 сентября, защитил титул чемпиона в легком весе.

«Мне пора дальше, с Хабибом повидаюсь, поздравлю», — сказал президент ополценцам в конце своего визита в Ботлих.