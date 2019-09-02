Супруг Натальи Поклонской заявил о расставании с ней

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской Иван Соловьев сообщил о расставании со своей супругой.

Соответствующее заявление экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека в России сделал в беседе с «РИА Новости».

«Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный», — сказал Соловьев. Он пояснил, что превосходная степень относится к Поклонской.

Соловьев рассказал, что предоставил супруге возможность определиться и расставить жизненные приоритеты. «Облегчил, так сказать, ей задачу. Она свой выбор сделала. Как это было исполнено — уже ее личное дело, а также ее совести и воспитания», — отметил он.

Экс-прокурор Крыма, а с 2016 года депутат Госдумы, зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и Иван Соловьев, бывший руководителем рабочего аппарата федерального омбудсмена, поженились в августе 2018 года. За период совместной жизни они осуществили несколько гуманитарных проектов и написали книгу.