Виталий Мутко заявил о необходимости допфинансирования отстающих регионов

Вице-премьер Виталий Мутко рассказал о намерениях правительства финансировать отстающие регионы сверх нацпроектов.

По его словам, специальные программы для поддержки субъектов с недостаточным социальным и экономическим развитиям России требуют дополнительных средств. «До конца месяца каждый куратор, министр, закрепленный за тем или иным субъектом, должен с коллегами из других министерств посетить этот субъект, изучить и подготовить предложения. И мы уже в бюджете нового цикла предусмотрим финансирование на реализацию первоочередных мероприятий», – передает ТАСС слова чиновника.

Мутко подчеркнул, что поддержка будет осуществляться, начиная с 2020 года. Он сообщил, что по каждому субъекту правительство выпустит распоряжение, которое определит перечень соответствующих мер и «решение наиболее острых вопросов, может четырех-пяти».

В июне десяти самым бедным российским регионам назначили кураторов из числа федеральных министров. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин стал куратором Республики Алтай, Карелии и Тувы, министр финансов Антон Силуанов – Курганской области, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев – Адыгеи, министр строительства Владимир Якушев – Марий Эл, глава Минтруда Максим Топилин – Алтайского края.