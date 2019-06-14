Министры "разобрали" самые бедные российские регионы для кураторства

Десяти самым бедным российским регионам назначили кураторов из числа федеральных министров.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо вице-премьера Виталия Мутко главе правительства Дмитрию Медведеву, с копией которого ознакомилось издание. Так, в тексте письма сказано, что Минэкономразвития определило регионы с самой слабой экономикой, учитывая доходы жителей региона, долю населения за чертой бедности, безработицу и инвестиции в основной капитал. Регионы Северного Кавказа и Дальнего Востока не рассматривались, так как за них уже отвечают профильные министерства.

Далее каждому региону был назначен куратор. Так, глава Минэкономразвития Максим Орешкин получил Алтай, Карелию и Тыву. Главе Минфина Антону Силуанов досталась Курганская область, главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву — республика Адыгея, министру строительства Владимиру Якушеву — Республика Марий Эл, министру труда Максиму Топилину — Алтайский край.

Кураторов для Калмыкии, Чувашии и Псковской области еще не определили. Контролировать работу кураторов будет Виталий Мутко.