Прогресс и "вымирание" профессий не грозят России из-за дешевой рабочей силы

После публикации созданного специалистами «Сколкова» «Атласа профессий», где указаны специальности, которые в скором будущем исчезнут, и подробно описываются профессии будущего в более чем двадцати отраслях, появились прогнозы о масштабах безработицы, которую породят эти изменения.

Так, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин предрек скорую безработицу 15 млн россиян. Таким образом он прокомментировал прогнозы об исчезновении 57 профессий к 2030 году.

«У нас порядка 15 миллионов человек работают в профессиях, не требующих никакой квалификации. Это продавцы, охранники, водители. Очевидно, что этот труд скоро будет не востребован», — сказал Шеин. По его мнению, эти низкоквалифицированные профессии исчезнут в процессе технологического прогресса: «Мы видим, как сокращаются 50 тысяч сотрудников Сбербанка, а в магазинах вместо продавцов ставят аппараты и продукты можно купить по QR-коду».

Заместитель генерального директора сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» Александр Ветерков не считает оправданными пугающие прогнозы: профессии, конечно, исчезнут, но работники получат некую альтернативу.

— Рынок автоматизации рутинных процессов быстро развивается. Мы видим зоны самообслуживания в большом количестве магазинов, но при этом очереди на кассу не уменьшаются и в каждой зоне самообслуживания есть помощники, — поясняет Ветерков. — Конечно, в перспективе произойдёт существенное замещение, но государство должно быть к этому готово. Нужно понимать, что если будут исчезать одни профессии, то появятся другие.

Для людей, чьи профессии будут заменены, должна быть проработана политика замещения и переобучения сотрудников, отметил эксперт. По его мнению, «пока не будут созданы новые рабочие места, быстрого перехода не произойдёт».

Глава Министерства просвещения Ольга Васильева как раз рассказала в недавнем интервью «Российской газете» о том, что уже к 2024 году будут созданы не менее ста центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП): «ЦОПП — это новый социальный лифт, который включает, по сути, три составляющих: образовательные организации, работодателей и учащихся. И здесь целевая аудитория не только молодежь, но еще и "люди серебряного возраста", предпенсионеры и пенсионеры». В этих центрах будут проводится «короткие программы», благодаря которым человек сможет получить новые и востребованные квалификации будущего за короткий срок, пояснила министр.

Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Ростислав Капелюшников назвал заявления о скором росте безработицы из-за автоматизации «страшилками»:

— Все эти прогнозы делались по той же методе, по которой это уже делал Мировой банк и другие. Данные цифры преувеличены. Если говорить об исчезновении водителей, которых можно заменить автопилотом, то представьте, себе сколько времени потребуется, чтобы пересмотреть все законодательство о дорожно-транспортных происшествиях? Это можно сделать за одну ночь или за один год? Нет. А разговоры о разработке самоуправляемых автомобилей уже ведутся около десяти лет.

Также Капелюшников отметил, что мировая экономика в данный момент находится в замедленном темпе производительности:

— Ничего такого, о чем они говорят, в ближайшие десять-двадцать лет не произойдет. Будет идти вполне обыденный, естественный для любой рыночной экономики процесс переформатирования структуры рабочих мест. Спрос на какие-то профессии будет падать, на какие-то — расти. Все это будет происходить в обычном темпе, без прогрессивного бума.

С этим мнением согласен эксперт Института глобализации и социальных движений Алексей Симоянов:

— Низкая оплата труда, предельная дешевизна рабочей силы приводят к тому, что прогресс не имеет смысла — ведь всегда можно нанять низкоквалифицированного рабочего. И службы занятости нашего государства исключительно направлены на труд низкоквалифицированный. Прийти туда с образованием инженера, гуманитарным образованием или вообще без него — дадут работу дворника, продавца и так далее. Так что бояться безработицы водителям, охранникам, кладовщикам и другим не стоит.