Профессии кассира и повара названы самыми востребованными на рынке труда

Согласно рейтингу научно-исследовательского института Министерства труда, с начала 2019 года самыми востребованными на рынке вакансий были продавцы-кассиры, повары, педагоги профессионального образования и юристы, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на презентацию исследования ВНИИ.

Также в десятку популярных профессий попали социальные работники, педагоги дополнительного образования, специалисты по закупкам, медсестры, делопроизводители, педагоги-дефектологи и бухгалтеры.

Результат выведен из анализа данных 26,9 тысячи российских компаний-работодателей. Всего в новый перечень вошли 1075 наименований профессий. При этом из него была исключена 181 номинация, а 28,4% должностей, имеющихся в реальных штатных расписаниях, не числятся в специальном справочнике профессий.

Ранее эксперты Сколковского института подготовили «Атлас профессий», согласно которому к 2030 году изчезнут 57 рабочих должностей и появятся 186 новых. Член комитета Госдумы по социальной политике Олег Шеин предположил, что этот прогноз вполне реален и многие профессии, чей функционал будет автоматизирован, уйдут с рынка труда.