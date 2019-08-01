Новые правила, законы и нормы, пошлины и штрафы с 1 августа: обзор

Август по обыкновению не слишком богат на законодательные новшества, но те, что есть — в нашем ежемесячном обзоре.

«Ипотечные каникулы» теперь действуют. До полугода подождет банк, если заёмщик потерял работу, получил инвалидность первой или второй группы, лишился кормильца. Это не будет считаться просрочкой. Правда, такое возможно только один раз.

Наконец государство вспомнило о работающих пенсионерах — им впервые за три года индексируют выплаты. Но тоже с оговорками: перерасчет и последующая прибавка коснутся тех, за кого работодатели делали страховые взносы в течение 2017 года. Максимальная прибавка не вскружит голову — не более 235 рублей. Странно, что такого мизера государство не могло себе позволить раньше.

Повышены некоторые пошлины. Теперь будет дороже оформление биометрического загранпаспорта и документов для вождения автомобиля — водительских прав и свидетельства регистрации нового образца. Правда, у вас есть еще пара дней — а вот с 3 августа госпошлины за детский биометрический загранпаспорт повысятся на 1 тысячу рублей (до 2500), а взрослый документ обойдется в пять тысяч вместо трех с половиной. Права теперь будут «стоить» 3 тысячи рублей, свидетельства о регистрации автомобиля — 1500 рублей.

Появился проект Федеральной налоговой службы «Прозрачный бизнес». С сегодняшнего дня по адресу https://pb.nalog.ru/ можно оценить делового партнера — будущего и настоящего, а также заметить, может быть, недочеты в собственной деятельности. Информация о специальных налоговых режимах, о недоимках и задолженностях по пеням и штрафам, о нарушении налогового законодательства, о суммах доходов и расходов организации теперь в открытом доступе. Уже работает! Не прошло и года...

Некоторые сделки с недвижимостью, которые раньше нельзя было оформить без нотариального заверения, теперь оформляются в простой письменной форме. Прежде всего — при долевой собственности, когда собственники пришли к консенсусу. Но регистрировать такие сделки в Росреестре все равно придется.

Ответственность за попытки помешать работе медиков вступает в силу с 6 августа. Во-первых, штрафы — воспрепятствование работе медика без уголовного состава — до 5 тысяч, то же — водителям, которые не уступят скорой помощи дорогу. А вот серьезный урон здоровью пациента потянет на реальный срок до двух лет, причем в таком случае не важно, какие именно помехи медикам создаст виновный. В случае смерти пациента ответственность для виновного увеличивается до 4 лет. Но наверняка ни к одной из этих категорий не будут отнесены как те, кто отдает приказы «никого не пропускать» — в том числе «скорую», — когда двигаются сановные лица, так и те, кто такие приказы выполняет...

И несколько новостей — одной строкой: