Граница на замке ФСБ и "амнистия" по штрафам незаконных камер: юридический обзор

В период отпусков тревожно прозвучала новость о том, что ФСБ предлагают наделить правом отменять любые авиарейсы. Причем поправки инициированы самой спецслужбой.

Росавиация должна будет отменять любой международный рейс в случае «угрозы безопасности РФ»: данной формулировки — весьма, согласитесь, размытой, достаточно, чтобы приостановить, а то и отменить рейс, а в случае неповиновения авиакомпании (как в нынешних политической реалиях в это возможно поверить?) — первое и последнее предупреждение, за которым для нее последует приостановление возможности летать, то есть осуществлять свою деятельность.

По каждому рейсу нужно будет указывать определенные стандартные данные: число и гражданство членов экипажа и пассажиров, наименование груза, график полета с указанием пунктов посадок, пунктов и расчетного времени входа-выхода из воздушного пространства РФ и других государств. Такая информация будет направляться в авиаведомство не позднее чем за 30 минут до вылета. Потом — слово за чекистами…

С еще одним правилом для отдыхающих и вообще всем пересекающих границу какая-то заминка: якобы будут введены с 19 августа правила ввоза фруктов и цветов. К провозу без фитосанитарных сертификатов предлагается разрешить не более 5 кг продуктов высокого риска (а к ним отнесены, к примеру, арбузы и дыни и даже обычные помидоры с огурцами). Цветов — максимум три букета и не более 15 цветков в каждом.

Так почему же якобы — ведь есть перечень и дата введения правил в действие? Да потому, что в Россельхознадзоре указали, что это все фактически действует уже несколько лет. Главное, что теперь все об этом узнают...

Гарант решил немного поправить свой, да и исполнительной власти, рейтинг, дав последним поручение, которое должно понравиться всем автомобилистам. Поставлен ребром вопрос отмены штрафов за нарушения правил дорожного движения, если они были зафиксированы неправильно установленными дорожными камерами.

Как бы штраф должен аннулироваться, если камера установлена не по правилам. Только как узнать, по правилам она установлена или вовсе вопреки им? Или госавтоинспекция сама будет признаваться?

Есть, конечно, перечень видеокамер, которые должны использоваться в деле покарания автохулиганов. Но как это отражается в постановлении — тот еще вопрос. А с каким доверием суды относятся к докуметам из ГИБДД — напоминать не нужно... В общем, инициатива хорошая, а вот будет ли она воплощена и, главное, как — вопрос особый…

Равно как и возможность подавать коллективные иски. Такой закон уже подписан. Гражданам будет в скором времени предоставлена возможность обращаться в суд, как говорится, разом. Прежде всего это может потребоваться в спорах по вопросам защиты прав потребителей и оспаривания тарифов на услуги ЖКХ.

Что же касается защиты прав — то там коллективное обращение действует давно. Группа граждан для подачи коллективного иска должна быть не менее 20 человек. Суды должны будут рассмотреть дело в течение восьми месяцев и ни днем больше. К таком иску можно будет и присоединиться «со стороны» — до момента перехода к судебным прениям.