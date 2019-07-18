Городская легенда о высшем образовании: когда выстроятся очереди в ссузы?

По данным социологов, все меньше россиян связывают высшее образование с материальным благополучием. ВЦИОМ выяснил, что за 11 лет число тех, кто считает, что высшее образование помогает устраиваться на достойную работу и достигать жизненных целей, упало с 76 до 58%.

При этом растет число тех, кто считает, что идти в вуз нужно просто потому, что «так принято» (6% в 2010 году и 18% — в 2019-м) — и чаще всего, отмечают социологи, об этом говорят молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, в этой возрастной группе уверен каждый четвертый.

В целом же уверенность в том, что образование не влияет на материальное благополучие в жизни, выросла до 70%. Для сравнения, в 1991 году так считало менее половины опрошенных (47%).

25 июня депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился в письме к главе Министерства просвещения Ольге Васильевой с инициативой о создании кафедр от предприятий в средних специальных учебных заведениях (ссузах) и о разработке механизма профобучения рабочих для предприятий на базе ссузов, чтобы двигатели прогресса смогли получить образование, не отходя от станка. Среди других идей депутата — создание списка дефицитных профессий.

— За последние пять лет число абитуриентов в наш техникум увеличилось в два раза. Мы готовим специалистов в информатике и вычислительной технике. Однако инициатива Виктора Зубарева пока что мертворожденная, так как неизвестно точное описание механизма этой идеи, — говорит директор Московского приборостроительного техникума Андрей Чурилов.

— Хорошее образование всегда востребовано на рынке труда. Есть некоторое несоответствие с тем объемом специалистов, которых выпускают высшие заведения, и с тем качеством обучения, в котором есть потребность рынка, но это не значит, что высшее образование перестает являться важным и нужным в любом случае, — говорит президент Конфедерации труда России Борис Кравченко.

По его словам, претворять в жизнь идею Зубарева пока нецелесообразно:

— Такие предложения фактически означают, что мы и в дальнейшем хотим затыкать дыры и восполнять недостаток технических специальностей. На мой взгляд, нужны государственные программы по возвращению профессионального технического образования, нужны инвестиции в колледжи на самое новое оборудования и так далее.

Многим с детства вбивают в голову родители: «не поступишь в ВУЗ — пойдешь подметать дворы». Но порой, наоборот, молодежь сама приходит к тому, что пора вставать за станок. Одной из дополнительных мотиваций в этом случае могут быть идеологические воззрения. Но и тогда «рабочая искорка» со временем может угасать:

— Я работал на заводе со станками на ЧПУ, проводил интернет по цехам. Это совершенно отмирающая отрасль, ибо это всё можно автоматизировать — были бы деньги и желание. Обычно там работают люди не младше тридцати-сорока лет, которые пришли туда и увязли. Это просто бессмысленно, — рассказывает Александр, московский национал-большевик.

Конечно, бывают и хорошие истории, — продолжает он. — Например, знакомый работает за заводе и хорошо живет, но он получил три специальных образования, он нужный специалист, к тому же работает на частном предприятии, а не на государство.

На мой взгляд, сейчас востребованным профессиям невозможно научиться в ВУЗе — это практически весь digital, пиар. Только хороший инженер без высшего образования невозможен и хороший врач. Всему остальному можно учиться самостоятельно, — заключает современный герой рабочего класса.

Доктор экономических наук, профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Александр Щербаков также обращает внимание на то, что любое образование — хоть высшее, хоть специальное — должно соответствовать запросам времени:

— Мне кажется, что инициатива [Зубарева] полезная и она совсем не отрицает важность высшего образования. Высшее образование дает перспективу занять соответствующее рабочее место, и, соответственно, образование высшего уровня должно преподаваться. То есть если нет тех условий труда, которые бы отвечали уровню высшего образования, то оно может и не потребоваться. Но вся суть и тенденция развития человеческого общества состоит в том, чтобы развивались труд, возможности труда, и чтобы для повышения качества продукта потребовалось бы образование соответствующего уровня.

Я думаю, что сам станок может измениться и сам трудовой процесс. Действительно, может, у станка уже не придется никому стоять, но появятся новые способы производства, организации труда, для чего уже будет нужны большие знания и большая квалификация, — предполагает Щербаков.