В России предлагают получать специальность без отрыва от производства

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предлагает открывать базовые «текущие» кафедры от предприятий в средних специальных учебных заведениях. Последние также должны быть представлены на предприятиях.

Об этом Зубарев рассказал в письме к главе Минпросвещения Ольге Васильевой. «Сами средние специальные учебные заведения (ссузы) должны укреплять многосторонние отношения как с вузами, так и с предприятиями-партнёрами. Повышать количество и качество цифрового образования, дистанционных курсов и практикумов», — цитирует слова депутата «Парламентская газета».

По мнению Зубарева, необходимо повышать интерес региональных предприятий в образовательной деятельности местных учебных заведений, что потребует увеличения выплат преподавателям. Для этого следует привлекать внешние средства от инвесторов, венчурных и проектных ассоциаций, подчеркнул депутат.

Зубарев отметил, что в 2018 году Росстат впервые зафиксировал рекордный прирост числа высокопроизводительных рабочих мест. Показатель вырос на 2,4 млн (13,9%) и к концу 2018 года составил 19,5 млн. В связи с этим сейчас сильно возросла потребность в представителях рабочих и инженерных профессий.