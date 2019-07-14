Соболь объявила о голодовке из-за обнаружения большого числа брака в подписях

Рабочая комиссия нашла недопустимое количество брака в подписях за Дмитрия Гудкова, Любовь Соболь и Сергея Митрохина.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на соцсети кандидатов в Мосгордуму, рабочая комиссия отказалась зарегистрировать некоторых самовыдвиженцев из-за обнаружения недопустимого числа бракованных подписей.

В частности, это коснулось бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, у которого обнаружили 18,4% недействительных подписей.

По словам самого политика, около трети подписей отбраковали из-за претензий к адресам сборщиков, еще 390 — якобы не соответствуют данным МВД и ГАС «Выборы».

«Мы пишем жалобы в МГИК и Общественную палату Москвы. Это беспредел и попытка не пустить меня на выборы», — отметил господин Гудков.

Аналогичная ситуация произошла и с подписями за выдвижение в Мосгордуму юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь.

«Комиссия 43 округа дала протокол: хотят забраковать почти 15% подписей избирателей, 725 штук, при допустимом браке в 10%. Это больше, чем у футболиста Булыкина, который подписи вообще не собирал», — написала Соболь на своей странице в Facebook, объявив, что начинает голодовку из-за несогласия с результатами проверки.

Проблемы с подписями есть и у других самовыдвиженцев. Так, у члена политкомитета партии «Яблоко» Сергея Митрохина отбраковали 618 подписей, у бывшего футболиста Дмитрия Булыкина нашли 11,3% брака, а у оппозиционера Ильи Яшина выявили 562 недействительных подписи, что также лишает их возможности зарегистрироваться на выборы.

Напомним, ранее социологические опросы показали, что лишь 6% москвичей готовы поставить подписи за выдвижение в Мосгордуму оппозиционного кандидата.