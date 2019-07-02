89% москвичей заявили, что не испытывают интереса к выборам в Мосгордуму

Опрос ВЦИОМ показал, что лишь 6% москвичей готовы поставить подписи за выдвижение в Мосгордуму оппозиционного кандидата.

Как передает агентство городских новостей «Москва», социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) отметили низкую вовлеченность жителей столицы в начало избирательной кампании в Мосгордуму.

Так, 89% москвичей заявили, что не испытывают интереса к данной теме, а 77% не обсуждают выборы в ближнем кругу.

При этом прийти на избирательные участки планируют 44% граждан (из них 28% отметили, что точно пойдут, 16% скорее примут участие), еще 29% пока не решили.

Кроме того, москвичи оказались не слишком активны и при оставлении подписей за выдвижение кандидата.

«Заметили начало сбора подписей на улицах города в поддержку кого-либо из кандидатов/партий 28%. При этом о готовности поставить подпись в поддержку выдвижения сказали только 7%», — рассказали социологи.

Отмечается, что чаще всего респонденты допускают, что подпишутся в поддержку провластного кандидата (29%), за представителя парламентской партий — около 18%, за оппозиционного несистемного кандидата по своему округу – 6%.