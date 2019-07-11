Более 38 тысяч пострадавших от паводков под Иркутском получили по ₽10 тысяч

Власти Иркутской области объявили о завершении единовременной выплаты пострадавшим в результате наводнения.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, материальную помощь в размере 10 тысяч рублей наличными получили свыше 31 тысячи человек.

Еще 7 тысячам пострадавших средства были направлены через Сбербанк и «Почту России». «Все единовременные выплаты завершили», — говорится в сообщении со ссылкой на министра социального развития региона Владимира Родионова.

При этом семьям 17 погибших выплачено пособие в размере 1 млн рублей.

Напомним, по последним данным, во время наводнения в Иркутской области погибли уже 25 человек. Число пропавших без вести минувшей ночью увеличилось до 11.