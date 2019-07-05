Росстат отрицает связь всплеска продолжительности жизни с выборами

Резкий рост продолжительности жизни россиян перед выборами президента Росстат объясняет влиянием климата.

Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо представителей ведомства.

Ранее журналисты отметили, что в опубликованной Росстатом статистике по ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) на периоды перед выборами президента, которые прошли в 2008, 2012 и 2018 годах, приходится резкое повышение показателей. За этими всплесками сразу следуют спады в два-четыре раза.

Росстат, комментируя информацию, объяснил, что указанные факторы никак не связаны. По мнению ведомства, никакой политической подоплеки здесь нет, а главной причиной подобных колебаний являются климатические аномалии. Так, в 2010 году к резкому снижению ОПЖ привело необычайно жаркое лето, а в 2016 и 2018 годах – суровые морозы.

«В 2019 году мы пережили похолодание в январе-феврале, и это, возможно, тоже повлияет на значение показателя ОПЖ за текущий год», — спрогнозировали в Росстате, призвав не придавать «слишком большого значения флуктуациям ежегодного прироста ОПЖ».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в опубликованных Росстатом данных по смертности за 2018 год появилась новая категория – погибшие от военных действий.