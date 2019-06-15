Росстат ввел в статистику по смертности категорию погибших от военных действий

Росстат впервые раскрыл число россиян, погибших от военных действий, введя новый критерий в статистику по смертности.

Новый критерий появился в опубликованных Росстатом данных по смертности за 2018 год, внимание на это обратил РБК. Согласно представленным данным, в 2018 году в результате военных действий погибли три человека, живущих в городе, и один сельский житель.

Представитель Росстата уточнил, что ранее критерий погибших в результате «повреждений в результате военных действий» был включен в состав «прочих» несчастных случаев. «Почему Росстат на этот раз отдельно отразил данные по умершим в результате военных действий, представитель ведомства не сообщил», — подчеркнуло издание.