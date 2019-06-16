Адвокат призвал МВД рассматривать ситуацию с Голуновым как системную проблему

Адвокат Сергей Бадамшин рассказал, что накануне полицейские допросили Ивана Голунова в качестве свидетеля.

Как передает «Интерфакс», следственные действия с участием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, с которого ранее были сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков, были проведены правоохранителями 15 июня в рамках того же уголовного дела, по которому обвиняемым проходил сам корреспондент и которое в настоящее время ведет главное следственное управление столичного главка полиции.

«Оно осталось и расследуется с соответствующим оперативным сопровождением. В его рамках фактически проводится проверка действий полиции для дальнейшей передачи материалов в Следственный комитет. Подробности пока раскрывать не буду, чтобы не мешать следствию объективно разобраться в этой ситуации, в чем мы заинтересованы», — рассказал адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

По словам юриста, сотрудники МВД различных структур принимают активные меры к установлению истины по делу и показывают заинтересованность в его объективном разрешении. При этом Бадамшин выразил надежду на то, что МВД будет рассматривать произошедшее с Голуновым как системную проблему, а не единичный случай.

Агентство также отмечает, что Иван Голунов не пришел на организованный в свою поддержку митинг в центре Москвы.

Ранее журналист рассказывал, что он находится в раздумьях относительно того, приходить ли ему на акцию 16 июня, поскольку он еще не успел прийти в себя после освобождения и периодически испытывает панические атаки.